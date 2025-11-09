Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:25

Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве

Роспотребнадзор: слабость и двоение в глазах являются симптомами ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление после употребления одних и тех же домашних консервов таких симптомов, как слабость, головная боль, двоение в глазах, опущение век, затруднение глотания или речи, сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и нарушение моторики кишечника, может свидетельствовать о ботулизме, сообщили в пресс-службе управления столичного Роспотребнадзора. В Москве инфекцию подхватили шесть человек.

Специалисты настоятельно рекомендуют не употреблять домашние консервы с любыми признаками нарушенной герметичности. К таким признакам относятся выпуклые крышки, подтеки, пена, выделение газа при открытии, неприятный или необычный запах, помутнение или изменение цвета продукта. Подобные банки следует утилизировать, не пробуя их содержимое.

В Роспотребнадзоре также дали рекомендации по безопасному приготовлению: соблюдать чистоту, использовать стерильные банки и крышки, тщательно мыть руки и овощи, избегая загрязнения. Кроме того, важно хранить домашние консервы в рекомендованных условиях и не употреблять просроченные продукты.

В случае появления симптомов отравления в ведомстве советуют сохранить оставшиеся продукты, банки и крышки, желательно с маркировкой, и сообщить об этом в местное управление Роспотребнадзора или лечебное учреждение, так как эти образцы могут понадобиться для лабораторного исследования и эпидемиологического расследования.

Инфекционист Вера Сережина ранее отметила, что при ботулизме у человека возникает боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом. Такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей. Она призвала при подозрении на ботулизм срочно вызывать скорую.

