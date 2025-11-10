Врач перечислил тревожные признаки ботулизма Хирург Умнов: при ботулизме у человека может появиться двоение в глазах

У людей, заболевших ботулизмом, нередко наблюдаются двоение в глазах, проблемы с глотанием, запоры и сухость во рту, заявил RT хирург Александр Умнов. Он назвал эту болезнь крайне опасной, уточнив, что ботулотоксин устойчив как ко внешней среде, так и к ферментам ЖКТ.

Ботулотоксин вызывает нарушение выработки нейромедиатора ацетилхолина, из-за чего нарушается скоординированная работа всей мускулатуры тела. Возникают сухость во рту, запоры, проблемы с глотанием, двоение в глазах, — отметил Умнов.

Помимо этого, у человека появляется слабость. Без медицинской помощи пациенты погибают из-за нарушения акта дыхания в связи с нарушением работы дыхательных мышц, предупредил врач.

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов заявил, что домашняя мясная тушенка и рыбные консервы, соленья из овощей с грядок, удобряемых навозом, и грибы чаще всего содержат ботулотоксин. По его словам, определить по внешним признакам, что продукт заражен, практически невозможно.