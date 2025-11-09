Россиянам раскрыли, какие консервы чаще вызывают ботулизм

Домашняя мясная тушенка и рыбные консервы, соленья из овощей с грядок, удобряемых навозом, и грибы чаще всего содержат ботулотоксин, заявил инфекционист Владислав Жемчугов. По его словам, которые передает радиостанция «Говорит Москва», определить по внешним признакам, что продукт заражен, практически невозможно.

Опасны продукты в герметично укупоренных банках с консервами, при этом может не быть никаких внешних изменений: ни осадка, ни помутнений. Но токсин там есть. Токсин очень тяжелый, он смертельный. Буквально крошечки хватит, чтобы 100 человек отравить. Он парализует все мышцы, — рассказал врач.

Ранее стало известно, что в Новой Москве пять человек попали в реанимацию с признаками ботулизма после употребления домашних солений. Позже число выросло до шести человек. Они употребляли соления собственного приготовления.

Инфекционист Вера Сережина отметила, что при ботулизме у человека возникает боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом. Такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей. Она призвала при подозрении на ботулизм срочно вызывать скорую.