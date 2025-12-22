Алибасову запретили алкоголь на Новый год после истории с «Кротом»

Алибасову запретили алкоголь на Новый год после истории с «Кротом» Mash: Алибасову запретили пить алкоголь на Новый год после отравления «Кротом»

Telegram-канал Mash сообщил, что продюсеру Бари Алибасову запретили употреблять алкоголь на Новый год из-за угрозы желудочного кровотечения. По данным канала, ограничения связаны с обострением проблем с желудком после отравления чистящим средством «Крот» шесть лет назад.

Как пишет Mash, 78-летний музыкант обратился к врачам с жалобами на сильные боли в животе. По информации канала, Алибасов уже несколько лет живет с язвой желудка, однако в последнее время состояние ухудшилось: боли усиливаются при приеме пищи, появилась выраженная изжога.

Ранее сын Алибасова заявил, что его отец мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за проблем в отношениях с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, инцидент произошел после нервных срывов, связанных с артисткой. Сын продюсера также сообщил, что благодаря этому инциденту семья заработала около 20 млн рублей.

Жена Алибасова Елена Калинина между тем заявила о желании завести дома козу. Она отметила, что на это решение повлияла возросшая любовь мужа к молоку, которое он теперь употребляет в очень больших количествах.