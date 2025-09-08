Бари Алибасов планирует завести необычного питомца

Жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина заявила о желании завести дома козу. В беседе с NEWS.ru она отметила, что на это решение повлияла возросшая любовь мужа к молоку, которое он теперь употребляет в очень больших количествах.

Я вот подумываю взять домой козу. Я правда об этом подумываю. Знаете почему? Бари Алибасов подсел на молоко. Я говорю: «Дорогой, эта лактоза уже не нужна, она плохо на здоровье сказывается». Но он отвечает, что все время хочет молока: и чай с молоком, и кашу с молоком. Два или три литра в день выпивает. Я сказала: «Может, легче козу купить? Гостиная большая, привяжем там. Пеленку постелим и будет жить». Нашей собачке Кузьке будет веселее, — рассказала Калинина.

