Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:21

Бари Алибасов планирует завести необычного питомца

Жена Алибасова заявила о желании завести дома козу

Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина заявила о желании завести дома козу. В беседе с NEWS.ru она отметила, что на это решение повлияла возросшая любовь мужа к молоку, которое он теперь употребляет в очень больших количествах.

Я вот подумываю взять домой козу. Я правда об этом подумываю. Знаете почему? Бари Алибасов подсел на молоко. Я говорю: «Дорогой, эта лактоза уже не нужна, она плохо на здоровье сказывается». Но он отвечает, что все время хочет молока: и чай с молоком, и кашу с молоком. Два или три литра в день выпивает. Я сказала: «Может, легче козу купить? Гостиная большая, привяжем там. Пеленку постелим и будет жить». Нашей собачке Кузьке будет веселее, — рассказала Калинина.

Ранее стендап-комик Зоя Яровицына рассказала, что не выходит из дома без бумажной книги. Она заявила, что даже в самом плотном графике могут возникнуть паузы для чтения, а от просмотра смартфона только «отупеваешь».

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева ранее рассказала, что по совету личного врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи. По словам актрисы, для поддержания стройности она также не ест по вечерам.

Бари Алибасов
питомцы
животные
продюсеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.