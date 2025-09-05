Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:28

Звезда стендапа рассказала, без чего не выходит из дома

Стендап-комик Яровицына рассказала, что всегда берет с собой бумажную книгу

Зоя Яровицына Зоя Яровицына Фото: instagram.com/zoya_zoo

Стендап-комик Зоя Яровицына рассказала, что не выходит из дома без бумажной книги. В интервью «Леди Mail» экс-звезда «Женского стендапа» заявила, что даже в самом плотном графике могут возникнуть паузы, а от просмотра смартфона только «отупеваешь».

Да, я старовер, у меня книжки бумажные, тяжелые. Меня часто спрашивают, как я так успеваю много читать. Многое как раз зависит от того, есть ли у тебя под рукой книга. Потому что может оказаться, что ты где-то на час застрял, а у тебя только телефон. Ну и все, смотришь видео и отупеваешь, — заявила Зоя.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поделилась кадрами с дочерью Марией, которая впервые идет в школу. В представленном ролике девочка наряжена к праздничной линейке.

актрисы
комики
книги
смартфоны
