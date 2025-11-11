Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:55

Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские пользователи сообщают о массовых проблемах с сим-картами после возвращения из-за границы, передает Telegram-канал Baza. Многие абоненты столкнулись с блокировкой своих номеров еще до того, как пересекли границу.

Одной из причин возникновения проблем являются внутренние ошибки в системах операторов, возникающие при активации услуг после возвращения клиентов. Например, один из абонентов сообщил, что его сим-карта перестала функционировать после поездки в Белоруссию. Попытка восстановить связь через ссылку, полученную в СМС, не увенчалась успехом из-за технической неисправности системы.

Также поступают сообщения о блокировке номеров абонентов, которые пока не вернулись в Россию. Например, номер матери одной из подписчиц был заблокирован за несколько часов до официального объявления ограничений, когда она находилась в Италии. В такой ситуации абоненту приходится искать альтернативные способы связи, такие как использование точек доступа Wi‑Fi.

В Минцифры сообщили, что сим-карты блокируются через 72 часа бездействия для повышения безопасности. Чтобы восстановить доступ, нужно пройти проверку, аналогичную капче. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из СМС или позвонить на специальный номер. БПЛА с такими сим-картами не смогут пройти эту проверку и будут заблокированы.

сим-карты
блокировки
россияне
номера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы сроки, когда Европа прекратит отправлять миллионы на помощь Украине
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.