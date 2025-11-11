Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы

Российские пользователи сообщают о массовых проблемах с сим-картами после возвращения из-за границы, передает Telegram-канал Baza. Многие абоненты столкнулись с блокировкой своих номеров еще до того, как пересекли границу.

Одной из причин возникновения проблем являются внутренние ошибки в системах операторов, возникающие при активации услуг после возвращения клиентов. Например, один из абонентов сообщил, что его сим-карта перестала функционировать после поездки в Белоруссию. Попытка восстановить связь через ссылку, полученную в СМС, не увенчалась успехом из-за технической неисправности системы.

Также поступают сообщения о блокировке номеров абонентов, которые пока не вернулись в Россию. Например, номер матери одной из подписчиц был заблокирован за несколько часов до официального объявления ограничений, когда она находилась в Италии. В такой ситуации абоненту приходится искать альтернативные способы связи, такие как использование точек доступа Wi‑Fi.

В Минцифры сообщили, что сим-карты блокируются через 72 часа бездействия для повышения безопасности. Чтобы восстановить доступ, нужно пройти проверку, аналогичную капче. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из СМС или позвонить на специальный номер. БПЛА с такими сим-картами не смогут пройти эту проверку и будут заблокированы.