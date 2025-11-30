Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь Правительство России потратит 16,7 млрд рублей на четыре новых спутника связи

Правительство Российской Федерации направит 16,7 млрд рублей на создание четырех новых спутников и обеспечение стабильной связи. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, средства будут переданы в Минцифры до конца 2025 года для оказания государственной поддержки предприятию «Космическая связь». Цель — обеспечить создание спутников связи и вещания, которые войдут в государственную орбитальную группировку гражданского назначения на геостационарной орбите.

В правительстве подчеркнули, что эта инициатива имеет ключевое значение для укрепления национальной космической инфраструктуры. Ее реализация гарантирует бесперебойную работу систем связи на всей территории России, что в свою очередь будет способствовать достижению технологической автономности страны.

Ранее российский летчик-космонавт Федор Юрчихин заявил, что заявленный NASA план по строительству «деревни» на Луне нереализуем. Он назвал задумку нереалистичной и отметил, что у американского космического агентства сейчас нет технической базы для этого.