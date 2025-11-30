День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:36

Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь

Правительство России потратит 16,7 млрд рублей на четыре новых спутника связи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство Российской Федерации направит 16,7 млрд рублей на создание четырех новых спутников и обеспечение стабильной связи. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, средства будут переданы в Минцифры до конца 2025 года для оказания государственной поддержки предприятию «Космическая связь». Цель — обеспечить создание спутников связи и вещания, которые войдут в государственную орбитальную группировку гражданского назначения на геостационарной орбите.

В правительстве подчеркнули, что эта инициатива имеет ключевое значение для укрепления национальной космической инфраструктуры. Ее реализация гарантирует бесперебойную работу систем связи на всей территории России, что в свою очередь будет способствовать достижению технологической автономности страны.

Ранее российский летчик-космонавт Федор Юрчихин заявил, что заявленный NASA план по строительству «деревни» на Луне нереализуем. Он назвал задумку нереалистичной и отметил, что у американского космического агентства сейчас нет технической базы для этого.

интернет
спутники
Правительство РФ
связь
Минцифры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.