Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь

Правительство Российской Федерации направит 16,7 млрд рублей на создание четырех новых спутников и обеспечение стабильной связи. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, средства будут переданы в Минцифры до конца 2025 года для оказания государственной поддержки предприятию «Космическая связь». Цель — обеспечить создание спутников связи и вещания, которые войдут в государственную орбитальную группировку гражданского назначения на геостационарной орбите.
В правительстве подчеркнули, что эта инициатива имеет ключевое значение для укрепления национальной космической инфраструктуры. Ее реализация гарантирует бесперебойную работу систем связи на всей территории России, что в свою очередь будет способствовать достижению технологической автономности страны.
Ранее российский летчик-космонавт Федор Юрчихин заявил, что заявленный NASA план по строительству «деревни» на Луне нереализуем. Он назвал задумку нереалистичной и отметил, что у американского космического агентства сейчас нет технической базы для этого.