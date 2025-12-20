Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:37

В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году

Правительство России установило квоту на вывоз риса в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России установило квоту на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза вместо полного запрета, который действует в этом году. Как сообщила пресс-служба кабмина, ее размер составит 200 тыс. тонн.

С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Размер квоты составит 200 тыс. тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за ее пределами — 50% от таможенной стоимости продукции, — говорится в сообщении.

В правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции уже утвердили данное решение. Отмечается, что это создаст условия для дальнейшего роста отрасли рисоводства внутри страны и откроет доступ к новым международным рынкам сбыта продукции.

Ранее правительство России установило временную пошлину 10% на экспорт масличного льна и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы. Решение направлено на поддержку переработчиков и сохранение баланса между внутренним рынком и экспортными поставками.

