В России пересмотрели правила вывоза льна и кукурузы Россия установила пошлину 10% на лен и квоты на вывоз кукурузы

Правительство России установило временную пошлину 10% на экспорт масличного льна и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила пресс-служба кабмина. Решение направлено на поддержку переработчиков и сохранение баланса между внутренним рынком и экспортными поставками.

Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. Согласно подписанному постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья. Решение будет действовать до 31 августа 2026 года, — говорится в сообщении.

Еще одним постановлением утверждены тарифные квоты на беспошлинный вывоз кукурузы из Приморского края и Амурской области — 280 и 130 тысяч тонн соответственно. Квоты установлены до 31 декабря 2025 года и рассчитаны с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерна в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее Минфин России предложил ввести пошлину за маркировку электроники. Цель инициативы — поддержать отечественное производство. Пошлина затронет как импортные, так и российские товары. Размер пошлины определит правительство.