02 октября 2025 в 11:42

Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники

Минфин РФ намерен ввести новую госпошлину для защиты отечественной электроники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России предложил ввести пошлину на маркировку электроники, сообщает РБК. В министерстве пояснили, что мера коснется только электроники и направлена на защиту отечественной продукции. Соответствующее предложение внесли в проект поправок в налоговое законодательство, внесенный правительством в Госдуму.

Ведомство добавило, что маркировка предназначена для идентификации импортных товаров и продукции, произведенной в РФ. Источники РБК утверждают, что инициатива исходила от Минпромторга. В самих документах конкретный перечень товаров с маркировкой, которых коснется нововведение, не приводится.

Авторы проекта предлагают внести в статью Налогового кодекса о госпошлинах пункт «за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации». Размер пошлины будет устанавливать правительство.

Ранее Минфине анонсировали выделение допсредств отдельным регионам России. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами своих первоочередных обязательств.

Минфин
пошлины
маркировки
электроника
