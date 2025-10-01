Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:08

В Минфине анонсировали выделение допсредств отдельным регионам России

Силуанов: ряд регионов России получит дополнительное финансирование

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отдельные российские регионы получат дополнительные средства для выполнения своих первоочередных обязательств, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России». Трансляция велась на официальном сайте парти. Глава Минфина рассказал, что ситуация будет напряженной и в следующем году.

Видим, что ситуация в отдельных субъектах сегодня и в следующем году напряженная. Дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами своих первоочередных обязательств и, конечно, тех решений, которые были приняты в рамках программных мероприятий «Единой России», — сказал Силуанов.

Ранее министр финансов заявил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы. Он отметил, что особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов.

До этого Силуанов рассказал, что порог доходов для уплаты НДС снижен с 60 млн до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса. По его словам, нововведение должно помочь в борьбе с уходом от налогов.

кризис
финансы
регионы
Антон Силуанов
