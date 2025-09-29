Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Силуанов раскрыл основной двигатель роста российской экономики

Силуанов: российская экономика растет за счет внутреннего спроса

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основным двигателем экономического роста России на протяжении последних трех лет продолжает оставаться внутренний спрос, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС. Он пояснил, что рост заработных плат будет обеспечиваться за счет повышения производительности труда, в том числе путем внедрения современных технологий.

Основным драйвером роста все три года остается внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Основа спроса — рост реальных зарплат и доходов населения, — сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что ключевым фактором станет повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов, что важно как для государственных вложений, так и инвестиций естественных монополий. Что касается частных компаний, Силуанов добавил, что для них предусмотрено улучшение инвестиционного климата в рамках национальной модели ведения бизнеса.

Ранее Силуанов рассказал, что порог доходов для уплаты НДС в России снижен с 60 млн до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса. Такая мера направлена не на увеличение налоговых поступлений, а на борьбу с уходом от налогов среди компаний с небольшим оборотом, подчеркнул он.

