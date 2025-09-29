Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:26

Силуанов рассказал о причинах снижения порога НДС до 10 млн рублей

Силуанов: снижение порога НДС поможет пресечь дробление бизнеса

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порог доходов для уплаты НДС в России снижен с 60 млн до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии ТАСС. Такая мера направлена не на увеличение налоговых поступлений, а на борьбу с уходом от налогов среди компаний с небольшим оборотом, подчеркнул он.

Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес, — сказал глава Минфина.

Ранее эксперт по налогам и практикующий бухгалтер Ольга Белоус предупредила, что увеличение налоговых ставок может негативно повлиять на доходы самозанятых граждан раньше запланированных сроков. Она отметила, что сейчас обсуждаются возможные повышения налогов до 8–10% и усиление условий для их применения.

Кроме того, Федеральная налоговая служба России начала информировать граждан о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Впервые этот сбор был начислен именно в 2024 году на доходы, полученные в 2023-м, и составил 111 млрд рублей.

