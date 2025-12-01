День матери
01 декабря 2025 в 04:38

Россиян скоро ждет самая короткая рабочая неделя

Бессараб: последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей в РФ

Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, россияне будут работать только 29 и 30 числа.

Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник, — сказала Бессараб.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что исключать выходные из числа дней отпуска бессмысленно. По ее словам, в СССР в счет отпуска не входили выходные и праздники. Депутат уточнила, что изменение системы усложнит подсчет дней для работников со смешанным графиком.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Краснодарский край вошел в число самых популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди россиян. В список любимых туристических мест, как оказалось, также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Россиян скоро ждет самая короткая рабочая неделя
