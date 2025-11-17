В Госдуме ответили на идею исключить выходные из дней отпуска

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат Бессараб: нет смысла исключать выходные из числа отпускных дней

Исключать выходные из числа дней отпуска бессмысленно, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в СССР в счет отпуска не входили выходные и праздники.

Сейчас же предлагается, по сути, смешать системы. Понятие «календарный день» включает в себя и субботу, и воскресенье, — отметила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что изменение системы усложнит подсчет дней для работников со смешанным графиком. По ее словам, действующая система работает и жалоб на отпуска практически не поступает.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что партия разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней. По словам политика, данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.

