Депутат призвал не верить в популярный у автолюбителей ритуал

Россияне не должны верить в так называемые очищающие ритуалы для автомобилей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. По его словам, данные действия не имеют отношения к православию.

Мы должны четко понимать и разъяснять другим, что подобные «ритуалы», распространяемые в интернет-клубах и междусобойчиках, не имеют никакого отношения к христианской вере и жизни Церкви. Использование церковных атрибутов, таких как свечи, в магических целях является кощунством и проявлением невежества. Это путь к суеверию, который лишь уводит человека от подлинной духовной жизни, — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что вера в подобные заговоры не только не принесет пользы, но и может навредить. Иванов объяснил, что такие практики создают у человека ложное ощущение защищенности, в то время как подлинные опасности на дороге требуют трезвости, ответственности и внимания.

