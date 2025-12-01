День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 05:20

Депутат призвал не верить в популярный у автолюбителей ритуал

Депутат Иванов призвал не верить в благословление автомобилей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне не должны верить в так называемые очищающие ритуалы для автомобилей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. По его словам, данные действия не имеют отношения к православию.

Мы должны четко понимать и разъяснять другим, что подобные «ритуалы», распространяемые в интернет-клубах и междусобойчиках, не имеют никакого отношения к христианской вере и жизни Церкви. Использование церковных атрибутов, таких как свечи, в магических целях является кощунством и проявлением невежества. Это путь к суеверию, который лишь уводит человека от подлинной духовной жизни, — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что вера в подобные заговоры не только не принесет пользы, но и может навредить. Иванов объяснил, что такие практики создают у человека ложное ощущение защищенности, в то время как подлинные опасности на дороге требуют трезвости, ответственности и внимания.

Ранее священник Вадим Куров заявил, что Бог посылает людям испытания, чтобы помочь им духовно расти. По его словам, главная цель Всевышнего — направить людей на путь истинного спасения.

автомобили
православие
депутаты
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Тульскую область
«Отъявленные русофобы»: Васильев о недопуске биатлонистов на Кубок мира
Над Ленобластью сбили четыре БПЛА
Названо количество освобожденных ВС РФ населенных пунктов
Оксфордский словарь выбрал слово года
Стало известно об одном нерешенном вопросе на переговорах Украины и США
«Разговор сам с собой»: Евродепутат раскритиковал ЕС за решение по России
Врач развеяла устоявшийся миф о совместимости продуктов
Классическая «Мимоза»: легендарный салат по правильному советскому рецепту
«Медвежья услуга»: Симоньян указала на глупое решение Украины
Штурм под Красноармейском и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 1 декабря
Три аэропорта на юге России ввели временные ограничения на полеты
Названа победительница конкурса «Женщина — Герой» 2025
Питон во сне: мужские и женские толкования, о которых вы не знали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 декабря
Дипломаты рассказали об усилении давления США на Турцию из-за России
Депутат призвал не верить в популярный у автолюбителей ритуал
Стало известно, сколько жителей России сдали тест на ВИЧ
К чему снится призрак: узнайте значение сна подробно
В Ленобласти ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.