Гай-Германика раскрыла причину своего последнего развода

Режиссер Валерия Гай-Германика назвала себя плохой православной и этим объяснила развод с последним мужем и отцом ее третьего ребенка Денисом Молчановым. В интервью для YouTube-канала «Света вокруг света» Светланы Бондарчук она рассказала, что их брак распался, поскольку супруги так и не сумели реализовать формат «православной семьи», к которому стремились.

Гай-Германика назвала идеальной формой правления ту, где муж является «и другом, и братом, и любовником». Однако она подчеркнула, что православную семью нельзя путать с домостроем, который, по ее мнению, был придуман «садомазохистами». Режиссер пояснила: мужчины в таком браке часто вспоминают о том, что «тело женщины принадлежит мужу», но забывают другой ключевой тезис.

Муж должен обращаться с женой как с немощнейшим сосудом. Как со своим телом — холить и лелеять. Взращивать ее, любить и обогревать, — добавила режиссер.

