Юрист раскрыла, как при разводе доказать свое право на недвижимость Юрист Измайлова: при разводе можно доказать свое право на недвижимость через суд

При разводе человек может доказать свое право на недвижимость через суд — в такой ситуации понадобятся веские аргументы в свою пользу, пишет 360.ru со ссылкой на юриста Александра Измайлова. В случаях, когда ипотеку оформляли накануне заключения брачного союза, квартира или дом остается приобретавшему жилье супругу. При этом второй партнер имеет право на компенсацию половины выплаченных за время брака платежей.

При разводе необходимо доказать в суде, что у одного партнера интереса к квартире больше, чем у другого. Это чаще обосновывают отсутствием иной жилплощади для проживания. Еще одним веским аргументом станет тот факт, что человек больше вкладывался в жилье, чем его партнер, — пояснила Измайлова.

Она уточнила, что при выделении долей в общей квартире в судебном порядке один из собственников может получить ее целиком, даже если второй против. Для этого необходимо внести на судебный депозит компенсацию за его долю в размере половины рыночной стоимости всей квартиры.

В этом случае суд передаст всю квартиру одному участнику дела. Вторая сторона получит не долю в праве, а денежную компенсацию в размере одной второй стоимости жилья.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере.