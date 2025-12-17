Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 00:56

«Ак Барс» одержал пятую победу в последних матчах КХЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что это пятая победа в шести последних матчах в КХЛ, единственное поражение команда потерпела 5 декабря — от «Салавата Юлаева» (1:4).

Встреча состоялась в Казани в присутствии 8419 зрителей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19) и другие. У проигравших отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (58).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в России хоккей, а не футбол является спортом номер один. По его словам, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня. Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить число зрителей на трибунах.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.

хоккей
КХЛ
спортсмены
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что на юге России раздались взрывы
США полностью запретили въезд для граждан пяти стран
Проект Сороса или рупор Зеленского? Кто такая скандалистка из Рады Безуглая
«Ак Барс» одержал пятую победу в последних матчах КХЛ
Стало известно, что Россия и США делают перед запуском баллистических ракет
РВСН заступили на дежурство с новым ракетным комплексом «Ярс»
Напавший на школу в Одинцово подросток дал признательные показания
SHOT сообщил, что в Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов
Батальон ВСУ «Волкодавы» понес потери во время построения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 декабря 2025 года
Приметы 17 декабря — Варварины морозы: ищем суженого-ряженого!
Русские корни, брак с Бессоном, позиция по СВО: как живет Милла Йовович
Экс-футболист сборной России завершил карьеру в 34 года
В Белом доме рассказали о наркотических привычках Илона Маска
«Мы потеряли»: Навроцкий раскритиковал Зеленского за отношение к Польше
Воздушное сообщение через Саратов временно ограничили
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков рассказал, как иностранные журналисты могут поговорить с Путиным
В Арктике зафиксировали самый теплый год за последние 125 лет
Песков отшутился по поводу заявления «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.