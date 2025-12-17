«Ак Барс» одержал пятую победу в последних матчах КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что это пятая победа в шести последних матчах в КХЛ, единственное поражение команда потерпела 5 декабря — от «Салавата Юлаева» (1:4).

Встреча состоялась в Казани в присутствии 8419 зрителей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19) и другие. У проигравших отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (58).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в России хоккей, а не футбол является спортом номер один. По его словам, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня. Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить число зрителей на трибунах.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.