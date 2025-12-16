Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:14

Фетисов объяснил, почему Россия не стала хоккейной державой

Фетисов: Россия не является хоккейной державой из-за отсутствия влияния на IIHF

Россия не является хоккейной державой из-за отсутствия влияния на Международную федерацию хоккея (IIHF), заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. По его словам, которые передает RTVI, как иначе объяснить, что сборная России не допущена до Олимпиады в Италии.

Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения [о возвращении на международные соревнования]. Если бы у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы бы по-другому могли себя позиционировать, — заявил он.

Ранее Фетисов заявил, что в России хоккей, а не футбол является спортом номер один. По его словам, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня. Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить количество зрителей на трибунах.

Ранее Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль.

