Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года Фетисов назвал Овечкина, Бобровского и Листунову лучшими спортсменами 2025 года

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с NEWS.ru назвал хоккеиста Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также в тройку, по его мнению, вошли Сергей Бобровский и гимнастка Виктория Листунова.

Овечкин, Бобровский и Листунова, — заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.

Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал Овечкина лучшим спортсменом России 2025 года. Также он отметил успехи Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.