«Странное заявление»: олимпийский чемпион обратился к Фетисову

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с NEWS.ru назвал странным заявление депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что Россия перестает быть хоккейной державой. По его словам, в нынешних обстоятельствах невозможно оказывать влияние на этот вид спорта на мировой арене.

Надо понимать обстоятельства, в которых сегодня находится наш хоккей. Конечно, если мы еще десять лет не будем играть, то потеряем влияние. Мы уже пропустили четыре чемпионата мира с 2022 года. Еще и в 2026-м. Как мы можем влиять, если мы нигде не играем? Глупости. Странное, с моей точки зрения, заявление, абсолютно не совпадающее с реальностью событий, которые происходят в спорте, — сказал Майоров.

Ранее Фетисов заявил, что Россия не является хоккейной державой из-за отсутствия влияния на Международную федерацию хоккея (IIHF). По его словам, именно так можно объяснить отсутствие РФ на чемпионатах мира и Олимпиаде.

Также Фетисов говорил, что в России главным видом спорта является хоккей, а не футбол, По его словам, об этом говорят заполненные до отказа стадионы и наличие в стране хоккеистов мирового уровня. Фетисов допустил, что некоторые хотели бы видеть футбол на первом месте, однако для этого необходимо существенно повысить его массовость, улучшить уровень мастерства игроков и привлечь больше зрителей на трибуны.