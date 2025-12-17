Новый год-2026
17 декабря 2025 в 02:00

Как подготовить дом для празднования Нового года. Инструкция для дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Встречать Новый год на даче — прекрасная традиция многих семей, позволяющая создать по-настоящему домашнюю, уютную атмосферу вдали от городской суеты. Но перед праздником дом необходимо подготовить. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил в интервью NEWS.ru, что нужно учесть перед загородной вечеринкой.

Проверяем системы жизнеобеспечения и электропроводку

В холодный период зимняя дача, особенно если она не используется регулярно, требует особой подготовки. Главная задача — обеспечить безопасность всех, кто решит отметить Новый год за городом, позаботиться о сохранности своего имущества, а также о спокойствии соседей. Продуманные меры позволят избежать многих неприятностей и сделать праздник светлым и радостным событием.

После долгого простоя нужно убедиться в исправности электропроводки, отопления и водоснабжения. Пригласите квалифицированного электрика для осмотра Сети, особенно если вы планируете использовать мощные электроприборы, такие как обогреватели или гирлянды. Помните, что старая проводка может не выдержать резко возросшей нагрузки, а это прямая угроза возгорания.

То же самое касается печного отопления: дымоход должен быть чистым, а сама печь — полностью исправной. Лучше всего поручить ее осмотр специалисту, чтобы исключить риск отравления угарным газом или возникновения пожара от выпавших углей. Водопроводную систему необходимо грамотно подготовить к использованию в морозы, чтобы избежать разрывов труб, которые могут привести к серьезным последствиям не только для вас, но и для соседних участков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверка пожарной безопасности

Во время новогодних праздников противопожарная безопасность выходит на первый план. Ни в коем случае не используйте самодельные или несертифицированные электрогирлянды, особенно для размещения на улице. Украшения должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Категорически запрещается запускать фейерверки и салюты вблизи жилых строений, сухой травы и деревьев. Необходимо выбрать открытую площадку, свободную от построек и легковоспламеняющихся материалов, и строго следовать инструкции на изделиях.

Обязательно имейте под рукой первичные средства пожаротушения: несколько огнетушителей, ящик с песком и лопату. Убедитесь, что подъездные пути к вашему участку свободны, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спецтехника могла беспрепятственно добраться. Позаботьтесь и о том, чтобы ваши действия не создавали неудобств и угрозы для соседей по дачному товариществу.

Бытовые удобства и связь

Привезите с собой достаточное количество крепких мешков для мусора и определите место для их временного хранения, чтобы после праздников вывезти все отходы с участка. Не сжигайте мусор, особенно в ветреную погоду. Также проверьте работу канализации или убедитесь в наличии подготовленного туалета, который сможет функционировать в мороз. Обязательно соберите или обновите дорожную аптечку, дополнив ее средствами для оказания первой помощи, включая перевязочные материалы, жаропонижающие, обезболивающие и препараты, которые регулярно принимают члены вашей семьи.

Удостоверьтесь, что мобильная связь на участке устойчива, а все телефоны полностью заряжены. Желательно иметь в запасе портативное зарядное устройство или автономный источник питания. Сообщите близким или соседям о своем намерении встретить Новый год на даче, оставьте им контакты и адрес.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защита от непрошеных гостей

Нельзя забывать о защите самого дома от непрошеных гостей. Если вы уезжаете сразу после праздника, создайте видимость присутствия людей с помощью современных технических средств или договоритесь с соседями о присмотре. Надежно закройте все окна и двери, уберите ценные вещи. По возможности установите датчики движения с сиреной или камеры видеонаблюдения, которые теперь доступны многим. Это серьезно снизит риск проникновения посторонних. Гражданам, чьи дачи расположены в отдаленных или неохраняемых поселках, следует быть особенно внимательными: подумайте о том, чтобы приехать на праздник небольшой компанией друзей или родственников, — это и веселее, и безопаснее.

Встреча Нового года должна приносить только положительные эмоции. Небольшая предварительная подготовка, внимание к деталям и соблюдение простых, но важных правил безопасности избавят вас от возможных хлопот и позволят в полной мере насладиться магией зимней дачи, тишиной заснеженного сада и радостью семейного круга.

