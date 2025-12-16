Новый год-2026
16 декабря 2025 в 23:23

Восточный оливье с говядиной и зеленой редькой: смело готовьте на Новый год для разнообразия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Смело готовьте этот восточный оливье с говядиной и зеленой редькой на Новый год для разнообразия. Другое название этого салата — «Ташкент».

Вам понадобится: 300 г отварной говядины (охладить и нарезать мелким кубиком), 1 зеленая редька (очистить и натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой), 3 отварные моркови (кубиком), 4 сваренных вкрутую яйца (кубиком), пучок зеленого лука и кинзы (мелко порубить), зерна 1 граната для украшения. Для заправки смешайте 4 ст. л. сметаны и 2 ст. л. майонеза, добавьте соль и черный перец по вкусу. В просторной салатнице аккуратно соедините все подготовленные ингредиенты: говядину, редьку, морковь, яйца и зелень. Залейте салат заправкой и осторожно перемешайте до однородности. Перед подачей обильно украсьте свежими зернами граната.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: нежная говядина, свежая редька, сладковатая морковь и сливочная заправка создают гармонию, а зерна граната добавляют сочные сладковато-кислые ноты и праздничный вид. Это сытное и эффектное блюдо для любого застолья.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный рыбный торт «Наполеон»: заменила им «Мимозу» — уплетают за обе щеки.

Проверено редакцией
рецепты
оливье
Новый год
салаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
