Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 05:30

Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте

Юрист Салкин: перевозка живой елки в транспорте может обернуться штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Перевозка живой елки в общественном транспорте может обернуться штрафом, если нарушены правила провоза багажа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, формального запрета на транспортировку деревьев нет, но их размеры и состояние должны соответствовать установленным требованиям.

Провозить елку в общественном транспорте формально не запрещено, если она соответствует размерам багажа, допускаемого к перевозке. В московском метрополитене, например, высота не должна превышать 120 см. Возможно, для перевозки багажа потребуется дополнительно купить багажный билет. Важно, чтобы елка была упакована и не доставляла неудобств пассажирам. В противном случае такая перевозка не допускается. В Москве, например, за это предусмотрен штраф в размере 100 рублей по ч. 1 ст. 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, — пояснил Салкин.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что за незаконную вырубку ели и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. По ее словам, наказание по УК РФ наступает, если размер причиненного ущерба превышает 5 тыс. рублей.

штрафы
правонарушения
юристы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле
Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины
Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве
Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте
Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием
Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита
К чему снятся ножницы мужчине и женщине: объяснение самых ярких снов
Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря
Названа максимальная суточная норма мандаринов
Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»
Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности
Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта
«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа
Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?
Малому бизнесу объяснили, как выжить и преуспеть в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.