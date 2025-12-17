Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте

Перевозка живой елки в общественном транспорте может обернуться штрафом, если нарушены правила провоза багажа, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, формального запрета на транспортировку деревьев нет, но их размеры и состояние должны соответствовать установленным требованиям.

Провозить елку в общественном транспорте формально не запрещено, если она соответствует размерам багажа, допускаемого к перевозке. В московском метрополитене, например, высота не должна превышать 120 см. Возможно, для перевозки багажа потребуется дополнительно купить багажный билет. Важно, чтобы елка была упакована и не доставляла неудобств пассажирам. В противном случае такая перевозка не допускается. В Москве, например, за это предусмотрен штраф в размере 100 рублей по ч. 1 ст. 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, — пояснил Салкин.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что за незаконную вырубку ели и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. По ее словам, наказание по УК РФ наступает, если размер причиненного ущерба превышает 5 тыс. рублей.