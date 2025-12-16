Известную российскую актрису оштрафовали на 1000 рублей Актрису Бочкареву оштрафовали на 1000 рублей после конфликта с соседкой

Актриса Наталья Бочкарева оштрафована на 1000 рублей из-за конфликта с соседкой по коттеджному поселку, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Постановление было вынесено Останкинским районным судом столицы еще 13 августа. 15 декабря Московский городской суд оставил его в силе.

Суд признал Бочкареву виновной в мелком хулиганстве. Артистка подавала апелляционные жалобы. Однако они не были удовлетворены судом.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе», пояснила свои критические высказывания в адрес женщин, полностью посвятивших себя материнству. Она сказала, что ее высказывания были неверно истолкованы. По ее словам, она выступает не против материнства как такового, а против гиперопеки, когда родители в воспитании детей переходят разумные границы.

