16 декабря 2025 в 12:33

Известную российскую актрису оштрафовали на 1000 рублей

Актрису Бочкареву оштрафовали на 1000 рублей после конфликта с соседкой

Наталья Бочкарева Наталья Бочкарева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Наталья Бочкарева оштрафована на 1000 рублей из-за конфликта с соседкой по коттеджному поселку, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Постановление было вынесено Останкинским районным судом столицы еще 13 августа. 15 декабря Московский городской суд оставил его в силе.

Суд признал Бочкареву виновной в мелком хулиганстве. Артистка подавала апелляционные жалобы. Однако они не были удовлетворены судом.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе», пояснила свои критические высказывания в адрес женщин, полностью посвятивших себя материнству. Она сказала, что ее высказывания были неверно истолкованы. По ее словам, она выступает не против материнства как такового, а против гиперопеки, когда родители в воспитании детей переходят разумные границы.

До этого суд повторно оштрафовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму в два раза больше первоначальной за просрочку оплаты предыдущего штрафа. Конкретная сумма и суть нарушения в новом сообщении не уточняются.

Наталья Бочкарева
штрафы
хулиганство
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
