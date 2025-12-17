Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:47

«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи

Еврокомиссия: Грузия не получит помощь в размере €120 млн по итогам 2025 года

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Грузия, вероятнее всего, не получит финансовую помощь в размере €120 млн (11,2 млрд рублей) от Евросоюза по итогам 2025 года, заявили газете «Известия» в Еврокомиссии. Речь идет о средствах, которые ЕС заморозил еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что республика «не соответствует критериям демократии».

Никаких мер поддержки на этот год не было запланировано, — подчеркнули в ЕК.

Кроме того, приостановка финансовой помощи может распространиться и на 2026 год. Как отметил депутат Европарламента от Европейской народной партии Томаш Здеховски, финансирование останется маловероятным, если в Грузии не произойдут «явные политические изменения».

Ранее сообщалось, что Великобритания выделила Украине 600 млн фунтов (63,8 млрд рублей) на укрепление противовоздушной обороны. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили подчеркнул, что это самое крупное годовое вложение Лондона.

До этого стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд российских активов, замороженных в ее коммерческих банках. Политическая элита заявляет о поддержке самой идеи кредита, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.

Грузия
финансирование
Евросоюз
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евростат оценил огромные масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Губернатор перечислил последствия атаки ВСУ на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.