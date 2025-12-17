«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи Еврокомиссия: Грузия не получит помощь в размере €120 млн по итогам 2025 года

Грузия, вероятнее всего, не получит финансовую помощь в размере €120 млн (11,2 млрд рублей) от Евросоюза по итогам 2025 года, заявили газете «Известия» в Еврокомиссии. Речь идет о средствах, которые ЕС заморозил еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что республика «не соответствует критериям демократии».

Никаких мер поддержки на этот год не было запланировано, — подчеркнули в ЕК.

Кроме того, приостановка финансовой помощи может распространиться и на 2026 год. Как отметил депутат Европарламента от Европейской народной партии Томаш Здеховски, финансирование останется маловероятным, если в Грузии не произойдут «явные политические изменения».

