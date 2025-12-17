Новый год-2026
17 декабря 2025 в 07:06

Юрист назвал две уязвимые для мошенников группы россиян в 2026 году

Юрист Соловьев: в 2026 году мошенники нацелятся на пожилых и молодежь

В грядущем году мошенническое воздействие на россиян только усилится, заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, будут разработаны новые схемы обмана и вербовки, а главными мишенями для злоумышленников станут подростки и пенсионеры.

Фактически пострадавшими одновременно станут пожилые люди (они будут лишаться денежных средств и недвижимости), а также молодые люди — их будут обвинять в дропперстве, соучастии в мошенничестве (курьерская деятельность) и привлекать к уголовной ответственности, — отметил он.

Специалист добавил, что схемы при этом усложнятся. Аферисты будут чаще задействовать ИИ, давить на родственные связи, выявлять особые черты личности жертвы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали несколько методов, чтобы убедить россиян снять запрет на получение кредитов. Зачастую они выдают себя за представителей Федеральной налоговой службы.

До этого мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как отметила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, они создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

Общество

Общество

Общество

