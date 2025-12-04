Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:32

Мать и сын отправились в колонию за вербовку в «СССР»

В Сочи женщина и ее сын получили сроки за вербовку в экстремистскую организацию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Женщину и ее сына в Сочи осудили за участие в экстремистской организации и вербовку в нее новых членов, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Лазаревский районный суд приговорил мать к пяти годам лишения свободы, а ее сына — к трем годам. Они являлись членами движения «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В Сочи «Граждане СССР» осуждены за участие и склонение к участию в деятельности экстремистской организации. Лазаревским районным судом г. Сочи оглашен приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных. Суд признал подсудимых виновными, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима матери и 3 года сыну, — сказано в сообщении.

Оба подсудимых отказались давать показания. Они сослались на 51-ю статью Конституции РФ. При этом мать и сын говорили, что, согласно их идеологии, российская Конституция якобы не обладает юридической силой.

Ранее в Черногорске местного жителя заподозрили в организации деятельности сообщества «Граждане СССР». По данным следствия, мужчина создал в интернете публичную группу, где размещал видео и фото. Эта информация, как утверждается, была направлена на распространение идеи о нелегитимности российской власти и разжигание вражды между национальностями.

