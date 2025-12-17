Губернатор перечислил последствия атаки ВСУ на Воронежскую область Гусев: гараж и линия электропередачи повреждены при атаке ВСУ под Воронежем

Частный гараж и линия электропередачи повреждены в результате атаки десяти украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано, — написал он.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. В оперштабе отметили, что были повреждены не менее пяти частных домов, были зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в Валуйскую больницу.