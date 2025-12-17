Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:36

Губернатор перечислил последствия атаки ВСУ на Воронежскую область

Гусев: гараж и линия электропередачи повреждены при атаке ВСУ под Воронежем

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Частный гараж и линия электропередачи повреждены в результате атаки десяти украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано, — написал он.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. В оперштабе отметили, что были повреждены не менее пяти частных домов, были зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в Валуйскую больницу.

атаки
ВСУ
Александр Гусев
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС
Евростат оценил огромные масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.