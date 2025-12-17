Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:59

«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной

Певица Слава назвала слова Долиной о мошенничестве с квартирой неискренними

Слава (Анастасия Сланевская) Слава (Анастасия Сланевская) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, усомнилась в искренности народной артистки России Ларисы Долиной во время ее рассказа о мошеннической схеме и потере квартиры. Соответствующий пост Слава разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Я лично не верю в искренность ее слов. Я думаю, что это профессиональный прием, — отметила она.

Слава предположила, что Долина, как артистка с многолетним опытом, могла интонационно изобразить и огорчение, и потрясение. На самом деле истинные эмоции по поводу происходящего она скрывает.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Долиной будет сложно улучшить отношение общества к себе после скандала с квартирой. По его словам, общественный резонанс вокруг судебного процесса оказался слишком сильным и теперь многое зависит от поведения самой артистки.

Кроме того, стало известно, что Долина не явилась в Верховный суд, где слушается жалоба покупательницы ее квартиры в Хамовниках. Интересы певицы на заседании защищает ее адвокат, а сама Лурье присутствовала в судебном зале.

Лариса Долина
квартиры
мошенники
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС
Евростат оценил масштаб обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.