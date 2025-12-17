«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, усомнилась в искренности народной артистки России Ларисы Долиной во время ее рассказа о мошеннической схеме и потере квартиры. Соответствующий пост Слава разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Я лично не верю в искренность ее слов. Я думаю, что это профессиональный прием, — отметила она.

Слава предположила, что Долина, как артистка с многолетним опытом, могла интонационно изобразить и огорчение, и потрясение. На самом деле истинные эмоции по поводу происходящего она скрывает.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Долиной будет сложно улучшить отношение общества к себе после скандала с квартирой. По его словам, общественный резонанс вокруг судебного процесса оказался слишком сильным и теперь многое зависит от поведения самой артистки.

Кроме того, стало известно, что Долина не явилась в Верховный суд, где слушается жалоба покупательницы ее квартиры в Хамовниках. Интересы певицы на заседании защищает ее адвокат, а сама Лурье присутствовала в судебном зале.