17 декабря 2025 в 12:20

Силы ПВО сбили за сутки 180 вражеских дронов

Минобороны: российские силы ПВО сбили 180 беспилотников ВСУ за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 103 542 дрона.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали почти сотню беспилотников в небе над Россией в ночь на 17 декабря. По информации МО, атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

До этого стало известно, что в Сумской области пресекли попытку развертывания артиллерии противника: расчеты дронов группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были ликвидированы при помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

Также в Черниговской области был ликвидирован командный пункт батальона беспилотных систем ВСУ, который координировал удары по территории РФ. Операция по уничтожению объекта была проведена в районе населенного пункта Жерновка.

