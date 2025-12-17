Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:15

Названа дата заседания суда по иску ЦБ РФ к Euroclear

Суд проведет заседание по иску Центробанка РФ к депозитарию Euroclear 16 января

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Заседание по рассмотрению иска Центрального банка РФ к международному депозитарию Euroclear состоится 16 января, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы. Предварительное заседание назначено на 10:00 мск.

Исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей поступило в суд 15 декабря. В депозитарии заморожены российские активы на €185 млрд (14,6 трлн рублей), которые Евросоюз планирует использовать в качестве «репарационного кредита» для Украины.

Исковые требования регулятора обусловлены незаконной блокировкой активов, находящихся на счетах бельгийской организации. В рамках предстоящего слушания суд рассмотрит доказательную базу сторон и определит готовность дела к разбирательству по существу.

Ранее журналист Роман Маркелов выразил мнение, что возможное решение Московского арбитражного суда в пользу ЦБ РФ по иску против Euroclear может открыть сезон охоты на активы Евросоюза в других странах. По его словам, это создаст важный юридический прецедент для международного права.

