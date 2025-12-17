Новый год-2026
17 декабря 2025

Милла Йовович трогательно поздравила себя с полувековым юбилеем

Милла Йовович назвала 50 лет своей жизни невероятным путешествием

Милла Йовович Милла Йовович Фото: Max/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Милла Йовович отпраздновала 50-летие и опубликовала трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла» поделилась своими размышлениями о прожитых годах, карьере и личном пути.

Ух ты, какое это было невероятное путешествие. У меня такое чувство, что за последние 50 лет я прожила так много разных жизней! Столько эпох сменилось, столько раз менялась я и продолжаю меняться! – заявила она.

Актриса призналась, что с нетерпением ждет новых свершений и открыта для них. Также Йовович упомянула своего мужа и трех дочерей, отметив, что они поддерживают ее во всех решениях.

До этого внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым. Снимок был сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря исполнилось 68 лет.

Ранее дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с критикой в социальных сетях, после того как были опубликованы кадры с ее дня рождения. Грустное и безучастное поведение девушки прокомментировал ведущий Андрей Малахов, который объяснил, что подростку было некомфортно в компании друзей отца.

