Милла Йовович трогательно поздравила себя с полувековым юбилеем Милла Йовович назвала 50 лет своей жизни невероятным путешествием

Актриса Милла Йовович отпраздновала 50-летие и опубликовала трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла» поделилась своими размышлениями о прожитых годах, карьере и личном пути.

Ух ты, какое это было невероятное путешествие. У меня такое чувство, что за последние 50 лет я прожила так много разных жизней! Столько эпох сменилось, столько раз менялась я и продолжаю меняться! – заявила она.

Актриса призналась, что с нетерпением ждет новых свершений и открыта для них. Также Йовович упомянула своего мужа и трех дочерей, отметив, что они поддерживают ее во всех решениях.

