Русские корни, брак с Бессоном, позиция по СВО: как живет Милла Йовович

Сегодня Милле Йовович исполняется 50 лет. Она успешная актриса и продюсер, жена и многодетная мать. Кажется, что с годами Милла совсем не меняется. Как сейчас выглядит и живет Йовович, что известно о ее русских корнях — в материале NEWS.ru.

Как Милла Йовович стала знаменитой

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Большую часть детства будущая актриса провела в Москве. Ее мать, Галина Логинова, — актриса, отец, Богдан Йовович, — сербский врач. Из-за брака с иностранцем Галина попала в поле зрения КГБ, ее стали реже приглашать сниматься. Семья решила уехать в США. Там из-за сильного акцента и конкуренции Логинова не смогла найти себе работу. Тогда она решила сосредоточиться на карьере дочери и сделать из нее успешную артистку и модель.

«С подачи мамы я начала брать уроки актерского мастерства в 9 лет. В 11 стала работать моделью, мне это нравилось. В это же время получила свою первую роль в фильме „Ночной поезд в Катманду“ на канале Disney. Это был мой первый фильм, и это был провал. В детстве я была ужасной актрисой, как и большинство детей. Для моей мамы образование было самым важным. Она говорила: „Знаешь, модельная карьера — это хорошо, и красивое лицо откроет тебе двери, но что произойдет, когда ты откроешь рот?“», — рассказывала Йовович в интервью Intothegloss.

Милла благодарна матери, что она заставляла ее много читать и смотреть голливудскую классику, потому что так закладывалось ее актерское воспитание. После дебюта в кино у Йовович было несколько проходных ролей в телесериалах, пока она не прошла кастинг в ленту «Возвращение в Голубую лагуну». Сейчас этот фильм осуждают за детскую сексуализацию, тогда же Милла была номинирована в категории «Лучшая молодая актриса главной роли» на церемонии Young Artist Awards. Потом был фильм «Под кайфом и в смятении».

Йовович проснулась знаменитой после того, как сыграла в фильме «Пятый элемент» Лилу. По словам актрисы, она два раза проходила кастинг. На первые пробы она пришла с макияжем и в костюме. Бессон разглядел в Милле Лилу, когда Йовович пришла на второй кастинг с похмелья после вечеринки.

После выхода франшизы «Обитель зла» Йовович стала известной на весь мир. В последних частях она уже выступала как продюсер вместе со своим мужем режиссером Полом Андерсоном.

Правда ли, что Йовович была замужем за Бессоном

Впервые Милла вышла замуж, когда ей было 16 лет. Ее супругом стал коллега по фильму «Под кайфом и в смятении» Шон Эндрюс. Брак распался через месяц.

В 1997 году на съемках «Пятого элемента» у Миллы начался роман с Люком Бессоном. Мама Йовович благословила эти отношения, посчитав входным билетом в Голливуд. В итоге режиссер и актриса поженились. Но в 1999 году они развелись. Якобы Бессон устал от скандального и истеричного характера Йовович, а она — от его измен.

С кем сейчас живет Йовович

Позже у Миллы было несколько мимолетных романов, пока на съемках первой части «Обитель зла» она не встретила режиссера Пола Андерсона.

«Я официально познакомился с Миллой в 2000 году, прямо перед тем, как мы начали снимать „Обитель зла“. Она сидела на ступеньках возле моего офиса. Я подумал, что она самая крутая женщина в мире. Я увидел на улице очень классный грузовик — и это был ее грузовик», — рассказывал режиссер в интервью Hollywood life.

Милла Йовович, Пол Андерсон, Дэшил Андерсон и Эвер Андерсон Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Они женаты уже более 16 лет. Первое время Пол и Милла не спешили узаконить отношения. Но Йовович признавалась СМИ, что думает о рождении детей. «Я приближаюсь к тому моменту, когда хочу думать о детях и семье, и о том, как остановить тоталитарную машину, которой является моя жизнь. Мне сейчас 30, и я все еще чувствую себя ребенком, но моя мама родила меня, когда ей было 24», — сказала Милла журналу People в 2006 году.

В 2007-м Йовович родила первую дочь, Эвер Габо. Через два года после появления девочки на свет Пол и Милла поженились. В 2015-м у супругов родилась вторая дочь, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон, в 2020-м — третья, Осиан Ларк.

Сейчас старшая дочь Эвер, которую называют точной копией Йовович, строит карьеру актрисы. Она снялась не только в проекте родителей «Обитель зла», но и фильме «Черная вдова» и многих других. «Эвер обожает прослушивания, съемочную площадку и все эти невероятные вещи. Она очень талантливая девочка», — сказала Йовович Telegraph.

Делала ли Йовович пластику

Милла утверждает, что никогда не делала пластику и инъекции. Единственное вмешательство, в котором она признается, это виниры, которые врач установил ей, когда она повредила зубы на съемках.

Пластические хирурги, сравнивая фото Миллы сейчас и в молодом возрасте, утверждают, что она делала ринопластику, блефаропластику верхних век, операцию по увеличению груди. После рождения детей у Йовович появились мелкие морщинки, поплыл овал. Хирурги утверждают, что Йовович сделала эндоскопическую подтяжку верхней и нижней трети, зафиксировала результат ботоксом.

Милла Йовович Фото: Max/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сидит ли Йовович на диете

Милла признается, что после рождения трех детей она перешла на особую систему питания. 80% ее рациона составляют овощи, все остальное она ест только маленькими порциями.

«Честно говоря, я обнаружила, что, если 80 процентов моего рациона в течение недели составляют овощи, а все остальное я ем меньшими порциями, это положительно сказывается на состоянии моей кожи, на уровне энергии, в общем, на всем», — сказала она СМИ. Когда Йовович не успевает на фитнес, она утверждает, что тренировки ей заменяет работа в саду около дома.

Что говорила Йовович об СВО

Когда началась специальная военная операция, Милла не стала молчать. Она высказалась в своих соцсетях, что происходящие события разбивают ей сердце. «У меня есть корни как на Украине, так и в России. Я разрываюсь на две части, когда вижу весь этот ужас», — отметила актриса.

Позже Йовович напомнила о войне в Югославии, о которой она знает от близких отца. «Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ, который расплачивается кровью и слезами», — добавила Милла.

