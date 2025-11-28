Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила народную артистку России Ларису Долину в проблемах с продажей недвижимости. Что она рассказала, как сейчас живет исполнительница?

В каких проблемах Слава обвинила Долину

Слава рассказала, что ей не удается продать свою недвижимость из-за возникших на рынке рисков после судебного разбирательства Ларисы Долиной. По словам артистки, потенциальные покупатели с опаской относятся к сделкам со знаменитостями, предполагая возможные мошеннические схемы.

Артистка сообщила, что намерена продать свою недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома. Однако теперь для завершения сделки ей необходимо пройти дополнительные проверки, которые включают визиты в медицинские учреждения и видеофиксацию процесса заключения договора. Исполнительница выразила недовольство тем, что ее честность и добросовестность подвергаются сомнению из-за действий другого человека.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку по продаже ее квартиры Полине Лурье. Суд подтвердил, что певица стала жертвой мошенников, и вернул ей право собственности. Накануне Второй кассационный суд также отклонил жалобу покупательницы. Жилье осталось в собственности артистки.

Что известно о личной жизни Славы

В октябре певица выразила недовольство своими коллегами и близкими, обвинив их в предательстве. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она связалась с поклонниками и призналась, что не может не плакать, так как близкие совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добротой.

«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», — отметила Сланевская.

Слава также поделилась, что ее сожитель Анатолий Данилицкий изменял ей. Она выразила сожаление, что он так и не сделал ей предложение выйти замуж.

«Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Может, у тебя и нет второй семьи, но я-то знаю правду. <…> Я бы хотела, чтобы мы и дальше с тобой путешествовали. Ну, я ждала-ждала, но это все было не со мной, было с другими девушками», — рассказала исполнительница.

При этом артистка заявила, что сама тоже «не святая». По словам певицы, при помощи танцев в ночных клубах она пыталась справиться с внутренней болью.

С кем собралась судиться Слава

В конце октября Слава сообщила, что намерена обратиться в суд на создателей телепрограммы «Судьба человека», которую ведет Борис Корчевников. По словам Славы, журналист взял у нее интервью, однако оно так и не было показано в эфире.

«И еще один скандал. „Судьба человека“ просто меня кинула. Меня все в последнее время кидают. <…> Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», — заявила Слава.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с порталом «Страсти» оценил шансы знаменитости на победу. По словам Жорина, в подобных случаях, как правило, между артистом и телевизионщиками заключается договор. В документе указываются следующие аспекты: предполагаемая дата выхода в эфир; возможность редакции отложить выпуск или полностью отменить его по творческим, техническим, репутационным или иным причинам; и, что особенно важно, условие, согласно которому гость не имеет права требовать выхода передачи в эфир и возмещения ущерба в случае отмены.

«Да, предмет иска формально есть — неисполнение условий договора о выпуске передачи в эфир. Но если в договоре есть стандартные оговорки о праве редакции менять сроки или не выпускать выпуск вовсе, шансы на победу минимальны. Эта история не про выигрыш в суде, а про публичное давление и пиар, чтобы программу все же показали», — подчеркнул эксперт.

