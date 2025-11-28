«Первый пойду рыть окопы»: как сейчас живет Андрей Ургант

Российскому актеру Андрею Урганту 28 ноября исполняется 69 лет. Что известно о биографии артиста, как он относится к СВО, чем занимается сейчас?

Чем известен Андрей Ургант

Андрей Ургант родился 28 ноября 1956 года в творческой семье. Его родители, Лев Милиндер и Нина Ургант, тогда играли в Ярославском драматическом театре. Отец впоследствии стал заслуженным артистом России, а мать — народной артисткой РСФСР.

Окончив школу, Ургант поступил в ЛГИТМиК, уже тогда он прославился как комедийный актер, собирая полные залы на студенческих капустниках. С 1977 по 1979 год работал в театре имени Комиссаржевской, затем служил в армии, а после на протяжении семи лет работал в театре Ленинского комсомола, где играл в основном комедийные роли.

В 1990-х открыл «Актерский ночной клуб» в Петербурге. Позже перешел в театр на Фонтанке и начал работать на телевидении, продолжая участвовать в антрепризных спектаклях.

10 лет он вел программу «Встречи на Моховой» и стал лицом кулинарного шоу «Смак», а затем создал проект «Эгоист» на «100ТВ».

Прорывной работой для Урганта стала роль Гуляева в фильме Юрия Мамина «Окно в Париж». После этого его стали активно приглашать сниматься в криминальных проектах 90-х годов.

Иван Ургант продемонстрировал свое комедийное мастерство также в трилогии «Любовь-морковь», где воплотил образ Олега Нерона. Впоследствии он также участвовал в известных ситкомах, таких как «Воронины» и «Небесные родственники».

Одной из заметных ролей последних лет стал Николай Ивановский в фильме «Нуреев. Белый ворон» режиссера Рэя Файнса. Ургант также принял участие в сериалах «Тест на беременность — 2» и «Агата и сыск. Рулетка судьбы».

Как сложилась личная жизнь Андрея Урганта

Андрей Ургант был в браке с актрисой Валерией Киселевой. В этой семье родился сын Иван Ургант, ставший известным телеведущим. Однако брак не сложился, и супруги вскоре разошлись.

Позднее актер женился на поэтессе Алене Свинцовой. В этом браке у него родилась дочь Мария, которая после развода родителей вместе с матерью переехала жить в Нидерланды.

В ноябре 2023 года Ургант объявил о своей свадьбе с возлюбленной Еленой, которая младше его на 21 год.

«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно», — сказал он.

Что известно об отношении Андрея Урганта к СВО

Андрей Ургант после начала спецоперации заявил о своей верности «своей стране и нашей армии». При этом он уточнил, что речь идет о Красной армии.

«Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он.

Актер также отметил, что верен советскому флагу, и напомнил, что в Северную войну русская армия сначала под Нарвой «была разбита в пух и прах», а затем под Полтавой «одержала громкую победу».

«Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду, не стану», — добавил Ургант.

В интервью Ургант заявил, что его гражданская позиция не отличается от взглядов его сына Ивана Урганта.

«Нет, не разные. И я никогда не высказывал мнения по этому вопросу», — отметил он.

В октябре 2023 года Ургант назвал «мерзавцами, доносчиками и подлецами» людей, критикующих его сына. По словам актера, все, кто придирается к телеведущему, это «завистники», которые ничего в жизни не добились. Также артист заявил, что именно Иван Ургант прославил Первый канал.

Чем сейчас занимается Андрей Ургант

Андрей Ургант активно продолжает свою карьеру. В 2025 году он снялся в сериале «Виноделы».

Впереди у него еще несколько премьер, среди которых картины «Монохром», «Девятая планета» и «Взлетная полоса».

