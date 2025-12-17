Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:58

В Минобороны рассказали, какие изменения ждут призывников в 2026 году

Белоусов: количество военных специальностей для призывников увеличится до 30

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Харичков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, таких как операторы БПЛА и наземной робототехники.

Ввели дополнительно восемь специальностей по обучению операторов БПЛА, наземной роботизированной техники и других. Всего в текущем году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 специальностям. В следующем году количество специальностей должно быть увеличено — до 30, — рассказал он.

Также министр обороны отметил, что Вооруженным силам России нужно направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами. Как подчеркнул глава ведомства, люди в этом возрасте более восприимчивы к новейшим технологиям и способны работать в условиях высокого темпа.

Помимо этого, Белоусов заявил, что российские войска превосходят Вооруженные силы Украины по количеству беспилотников. По его словам, дроны являются главной ударной силой в специальной военной операции на территории страны. Так, почти половина потерь противника приходится на FPV-дроны.

Андрей Белоусов
Минобороны
призывники
специальности
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.