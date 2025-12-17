В Минобороны рассказали, какие изменения ждут призывников в 2026 году Белоусов: количество военных специальностей для призывников увеличится до 30

Количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, таких как операторы БПЛА и наземной робототехники.

Ввели дополнительно восемь специальностей по обучению операторов БПЛА, наземной роботизированной техники и других. Всего в текущем году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 специальностям. В следующем году количество специальностей должно быть увеличено — до 30, — рассказал он.

Также министр обороны отметил, что Вооруженным силам России нужно направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами. Как подчеркнул глава ведомства, люди в этом возрасте более восприимчивы к новейшим технологиям и способны работать в условиях высокого темпа.

Помимо этого, Белоусов заявил, что российские войска превосходят Вооруженные силы Украины по количеству беспилотников. По его словам, дроны являются главной ударной силой в специальной военной операции на территории страны. Так, почти половина потерь противника приходится на FPV-дроны.