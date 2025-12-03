Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Голикова назвала самые востребованные профессии на ближайшие семь лет

Голикова: швея и сварщик будут самыми востребованными рабочими профессиями в РФ

Работа сварщика Работа сварщика Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Профессии швеи и сварщика станут самыми нужными в стране на ближайшие семь лет заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые передает РИА Новости, прогноз потребностей в кадрах почти сформирован и эти две специальности стали ключевыми.

Об этом Голикова сообщила в ходе церемонии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии». Она подчеркнула роль рабочих специальностей в развитии экономики и технологическом суверенитете России.

Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи, — сказала Голикова.

Интерес к профессиональным конкурсам растет, отмечает агентство. Перед началом награждения министр труда Антон Котяков заявил, что крупные компании предлагают расширить перечень номинаций. Он допустил, что в следующем году их будет не менее 25.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что массовых сокращений на рынке труда России ожидать не стоит. По его мнению, текущие изменения носят точечный характер и компенсируются мерами государственной поддержки и общей трансформацией экономики.

