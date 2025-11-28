День матери
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах

Минпросвещения РФ: абитуриенты выбирают технические направления в колледжах

Российские школьники при поступлении в колледжи чаще выбирали технические специальности, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Речь идет о профессиях в сфере программирования, машиностроения и строительства.

Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как «Программирование и IT-технологии», «Машиностроение и промышленное производство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выпускники школ также проявляли интерес к профессиям врача и преподавателя начальных классов, а также к области туризма. По итогам 2025 года в колледжи поступили около 1,3 млн человек.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа не изменится из-за перехода российских вузов на новую модель высшего образования. По его словам, этот вопрос подробно обсуждается с представителями Минобрнауки.

До этого член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше. Она считает, что таким специалистам нужно изучать практическую базу, помимо теории.

