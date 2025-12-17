Глава Минобороны рассказал о первом полке с космическими возможностями Белоусов: на боевое дежурство заступил первый полк с ЗРС С-500

Первый полк, который оснащен зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства. По словам военачальника, это оружие способно поражать цели даже в ближнем космосе, передает пресс-служба Кремля.

В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500, способной поражать цели в ближнем космосе, — заявил министр.

Ранее Белоусов сообщил, что ВС России нужно направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами. По мнению военачальника, люди в этом возрасте более восприимчивы к новейшим технологиям и способны работать в условиях высокого темпа.

До этого глава Минобороны доложил, что эффективность точечных ударов Вооруженных сил России составляет порядка 60%. Белоусов подчеркнул, что это на порядок выше эффективности работы Вооруженных сил Украины.