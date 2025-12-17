Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:05

Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов

Терапевт Тен: уровень тромбоцитов падает при менструации и дефиците B12

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уровень тромбоцитов в крови снижается при нехватке витамина B12 и во время менструации, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, одной из физиологических причин также может быть чрезмерное потребление спиртных напитков.

К физиологическим причинам понижения уровня тромбоцитов в крови можно отнести несбалансированное питание с выраженным дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или железа, а также менструацию. К тромбоцитопении приводит и употребление большого количества алкоголя, поскольку он напрямую угнетает костный мозг на несколько дней. Также существует риск при приеме некоторых лекарств, например анальгина, диуретиков или антибиотиков. В данном случае колебания обычно кратковременны и не выходят за крайние границы нормы. Если отклонение значительное или стойкое — ищем другую причину, — поделилась Тен.

Ранее терапевт Сергей Васильев заявил, что для точного анализа крови важно сдавать ее натощак и в определенное время суток. По его словам, употребление пищи активирует ферменты внутренних органов, что может привести к искажению результатов и неправильной постановке диагноза.

врачи
здоровье
россияне
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России в 2026 году изменятся правила бронирования номеров в гостиницах
Над Россией сбили почти сотню беспилотников за ночь
В АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы
Рейтинг Euroclear может обрушиться из-за конфискации российских активов
Юрист назвал две уязвимые для мошенников группы россиян в 2026 году
Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов
Как вернуть билет на поезд через интернет за пару минут — сейчас расскажем
Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России
Ракеты «Ярсов» загрузили в пусковые установки
ПВО отразила ночную атаку на российский регион
«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений
Хакеры KillNet получили сведения о расположении ВСУ и разместили их на карте
В Госдуме назвали способ пресечь ЧП с частными рехабами
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Родителям рассказали, как обезопасить ребенка в компьютерных играх
Трамп пообещал Венесуэле беспрецедентный шок
Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ
Названа дата самого короткого дня 2025 года
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.