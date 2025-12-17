Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов

Уровень тромбоцитов в крови снижается при нехватке витамина B12 и во время менструации, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, одной из физиологических причин также может быть чрезмерное потребление спиртных напитков.

К физиологическим причинам понижения уровня тромбоцитов в крови можно отнести несбалансированное питание с выраженным дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или железа, а также менструацию. К тромбоцитопении приводит и употребление большого количества алкоголя, поскольку он напрямую угнетает костный мозг на несколько дней. Также существует риск при приеме некоторых лекарств, например анальгина, диуретиков или антибиотиков. В данном случае колебания обычно кратковременны и не выходят за крайние границы нормы. Если отклонение значительное или стойкое — ищем другую причину, — поделилась Тен.

Ранее терапевт Сергей Васильев заявил, что для точного анализа крови важно сдавать ее натощак и в определенное время суток. По его словам, употребление пищи активирует ферменты внутренних органов, что может привести к искажению результатов и неправильной постановке диагноза.