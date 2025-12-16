Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 08:05

Главный салат страны: готовим советский оливье с вареной колбасой

Классический салат оливье: самый правильный рецепт Классический салат оливье: самый правильный рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оливье с вареной колбасой — это звезда советского и постсоветского праздничного стола. Простота ингредиентов и удивительная гармония вкуса сделали его королем новогодних застолий.

Начните с подготовки овощей. Отварите в мундире 3 крупные картофелины и среднюю морковь. Также сварите 4 куриных яйца вкрутую. Овощи и яйца остудите, очистите.

Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками одинакового размера:

  • 300 граммов вареной колбасы (идеально подойдут «Докторская» или «Молочная»);

  • отварной картофель и морковь;

  • 4 вареных яйца.

К нарезанным ингредиентам добавьте 300 граммов консервированного зеленого горошка (предварительно слейте всю жидкость), 3 средних маринованных огурца, также нарезанных мелкими кубиками. Для идеального вкуса можно использовать смесь маринованных и соленых огурцов.

Переложите все нарезанные продукты в большой салатник.

Заправьте салат майонезом по вкусу. Не добавляйте сразу много майонеза, лучше перемешивать и добавлять порциями, чтобы салат не получился слишком влажным.

Тщательно, но аккуратно перемешайте все составляющие. Попробуйте салат, при необходимости добавьте соль и черный перец.

Переложите готовый салат в красивый салатник или выложите порционно. Обязательно дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей. Украсьте его веточкой свежей зелени или фигурками, вырезанными из моркови и яиц.

  • Совет: для более пикантного вкуса добавьте в салат 1/2 небольшой луковицы, мелко нарезанной, но предварительно ошпаренной кипятком, чтобы убрать горечь.

Что делать, если оливье надоело? Приготовьте «Крабовую слойку» из 4 ингредиентов.

Читайте также
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Общество
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Удивит даже бывалых гурманов: салат с курицей и персиками
Семья и жизнь
Удивит даже бывалых гурманов: салат с курицей и персиками
Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка
Общество
Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка
Теплый салат на Новый год: тофу сделает его звездой ужина
Семья и жизнь
Теплый салат на Новый год: тофу сделает его звездой ужина
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто
Семья и жизнь
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто
оливье
салаты
СССР
рецепт
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.