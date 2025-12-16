Главный салат страны: готовим советский оливье с вареной колбасой

Семья и жизнь

Оливье с вареной колбасой — это звезда советского и постсоветского праздничного стола. Простота ингредиентов и удивительная гармония вкуса сделали его королем новогодних застолий.

Начните с подготовки овощей. Отварите в мундире 3 крупные картофелины и среднюю морковь. Также сварите 4 куриных яйца вкрутую. Овощи и яйца остудите, очистите.

Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками одинакового размера:

300 граммов вареной колбасы (идеально подойдут «Докторская» или «Молочная»);

отварной картофель и морковь;

4 вареных яйца.

К нарезанным ингредиентам добавьте 300 граммов консервированного зеленого горошка (предварительно слейте всю жидкость), 3 средних маринованных огурца, также нарезанных мелкими кубиками. Для идеального вкуса можно использовать смесь маринованных и соленых огурцов.

Переложите все нарезанные продукты в большой салатник.

Заправьте салат майонезом по вкусу. Не добавляйте сразу много майонеза, лучше перемешивать и добавлять порциями, чтобы салат не получился слишком влажным.

Тщательно, но аккуратно перемешайте все составляющие. Попробуйте салат, при необходимости добавьте соль и черный перец.

Переложите готовый салат в красивый салатник или выложите порционно. Обязательно дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей. Украсьте его веточкой свежей зелени или фигурками, вырезанными из моркови и яиц.

Совет: для более пикантного вкуса добавьте в салат 1/2 небольшой луковицы, мелко нарезанной, но предварительно ошпаренной кипятком, чтобы убрать горечь.

