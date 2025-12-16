Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:20

Путин поздравил режиссера «Гардемаринов» с юбилеем

Путин поздравил режиссера Дружинину с 90-летием

Светлана Дружинина Светлана Дружинина Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, актрису и сценариста Светлану Дружинину с юбилеем. 16 декабря народной артистке РФ исполнилось 90 лет. Глава государства пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.

C огромным удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от близких, коллег, друзей и, конечно, от почитателей Вашего блистательного, вдохновенного дарования, — говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Дружинина по праву принадлежит к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием и определило профессиональный и жизненный путь. Путин обратил внимание, что режиссер за свою карьеру отметилась яркими работами, которые считаются классикой отечественного киноискусства.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге по случаю его десятилетнего юбилея. Музей, посвященный первому президенту России, получил множество других поздравлений.

Владимир Путин
Светлана Дружинина
режиссеры
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Захарова отреагировала на сравнение Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном
Психолог дал советы, как преодолеть депрессивное состояние без лекарств
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.