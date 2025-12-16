Путин поздравил режиссера «Гардемаринов» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, актрису и сценариста Светлану Дружинину с юбилеем. 16 декабря народной артистке РФ исполнилось 90 лет. Глава государства пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.

C огромным удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от близких, коллег, друзей и, конечно, от почитателей Вашего блистательного, вдохновенного дарования, — говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Дружинина по праву принадлежит к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием и определило профессиональный и жизненный путь. Путин обратил внимание, что режиссер за свою карьеру отметилась яркими работами, которые считаются классикой отечественного киноискусства.

