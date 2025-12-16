Фигурант дела о покушении на Соловьева сделал заявление в суде

Один из предполагаемых соучастников покушения на телеведущего Владимира Соловьева Тимофей Мокий заявил в суде, что не планировал его убийство, сообщает ТАСС. В ходе допроса подсудимый отметил, что признает свою причастность лишь к поджогам военкоматов в Рязанской и Тульской областях.

Обвиняемый настаивает, что его действия не носили террористического характера. Целью было уничтожение имущества, а не причинение вреда людям.

Желания убить Соловьева <...> у меня не было. Признаю я только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Это не был теракт, а моей целью было уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), — заявил подсудимый.

Мокий добавил, что неоднократно смотрел передачи Соловьева. Он отметил, что считает остальные вмененные ему обвинения «надуманными» и не признает их.

Ранее суд признал обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева Василия Стрижакова невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение с усиленным наблюдением.