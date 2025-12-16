Новый год-2026
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто

Тарталетки с икрой и творожным сыром: простой рецепт Тарталетки с икрой и творожным сыром: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска спасает, когда нужно срочно дополнить новогодний стол чем-то красивым и изысканным. Тарталетки с нежным творожным сыром и красной икрой выглядят дорого, готовятся буквально за несколько минут и подходят под любое праздничное угощение — от шампанского до легких салатов.

Возьмите 10 песочных тарталеток и наполните каждую 1 чайной ложкой творожного сыра. Добавьте немного свежего укропа, нарезав примерно 3–4 веточки.

Разложите поверх сыра красную икру: достаточно 100 г, чтобы красиво оформить каждую тарталетку. Положите сверху небольшие треугольнички лимона — нарежьте 3 тонкие дольки и разделите их на маленькие сегменты. Готовые тарталетки выложите на блюдо и подавайте сразу, чтобы песочная основа хрустела.

  • СОВЕТ: чтобы начинка была более устойчивой, держите творожный сыр в холодильнике до последнего — холодный лучше держит форму.

Тарталетки с хумусом: необычный рецепт закуски на Новый год.

