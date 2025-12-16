Новый год-2026
Юрист рассказал, какое наказание грозит за обламывание елочных веток

Юрист Хмелевской: за обламывание елочных веток грозит уголовная ответственность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За обламывание или отпиливание елочных веток грозит административная и даже уголовная ответственность, заявил «Вечерней Москве» юрист Денис Хмелевской. Он отметил, что такие действия могут квалифицировать как умышленное повреждение лесных насаждений.

В зависимости от того, какой ущерб был нанесен, наступает административная или уголовная ответственность. Если сумма ущерба от отрезанных веток будет превышать пять тысяч рублей, то наступит уголовная ответственность. Если нет превышения — административная, — отметил Хмелевской.

Эксперт уточнил, что в случае повреждения дерева применяют установленный правительством порядок расчета ущерба. В него входят такие критерии, как возраст дерева, высота и другие особенности.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что за незаконную вырубку елки и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Последнее наказание наступает, если размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.

