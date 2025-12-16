Новый год-2026
Блинчики-мешочки с начинкой а-ля жюльен: топ-закуска к Новому году — готовлю так и восторг обеспечен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти блинные мешочки выглядят настолько эффектно, что кажутся сложными в исполнении. На самом деле это гениально простое блюдо, где нежные тонкие блины становятся съедобной упаковкой для самого популярного горячего жюльена. Ароматная начинка из курицы, грибов и сыра в сливках, завернутая в блин и перевязанная зеленым луком-пером, — гарантированный восторг гостей и украшение любого фуршета.

Для блинчиков: в миске взбиваю яйца (2 шт.) с сахаром (1 ст. л.) и щепоткой соли до легкой пены. Вливаю молоко (250 мл) и снова взбиваю. Просеиваю муку (примерно 2 стакана, 320 г) и тщательно размешиваю тесто до однородности. Добавляю растительное масло (2 ст. л.), перемешиваю и даю тесту постоять 10 минут. Жарю тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Для жюльена: куриное филе (150 г) нарезаю небольшими кубиками и обжариваю до готовности. Добавляю нарезанные шампиньоны (150 г) и мелко нарезанный репчатый лук (1/2 шт.), обжариваю вместе. Вливаю сливки (50 мл), тушу пару минут, затем добавляю тертый сыр (100 г) и перемешиваю до его плавления. Соль и перец по вкусу.

Сборка: на центр каждого остывшего блинчика выкладываю 1–2 столовые ложки теплой начинки. Края блина собираю вверх, формируя мешочек. Перо зеленого лука ошпариваю кипятком на секунду, чтобы оно стало гибким, и туго завязываю им «горлышко» мешочка. При желании можно слегка подогреть мешочки в духовке перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

