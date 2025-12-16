Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени

Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени

Колбаски на шпажках — это всегда удобно, празднично и аппетитно. Чевапчичи можно приготовить заранее, замариновав фарш в холодильнике, а непосредственно перед подачей быстро обжарить. Они одинаково хороши и горячими с гарниром, и холодными в качестве закуски.

Говяжий фарш (600 г) выкладываю в миску. Добавляю очень мелко нарезанный или натертый на терке репчатый лук (1 шт.), сладкую молотую паприку (1 ст. л.), соль, черный перец по вкусу и небольшую щепотку соды. Все тщательно перемешиваю.

В центре фарша делаю углубление и вливаю холодную газированную воду (3 ст. л.). Начинаю интенсивно вымешивать фарш руками, как тесто, в течение 10–15 минут, пока масса не станет однородной, липкой и гладкой.

Готовый фарш смазываю растительным маслом (1–2 ст. л.), накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь, чтобы все вкусы соединились.

Достаю фарш из холодильника. Мокрыми руками формирую из фарша небольшие колбаски длиной 8–10 см и насаживаю их на деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде.

Разогреваю на сковороде растительное масло. Выкладываю чевапчичи и жарю на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны, периодически переворачивая, до красивой золотистой корочки и полной готовности внутри.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.